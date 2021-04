Treinongeval in Egypte: 11 doden en 98 gewonden

In de Egyptische stad Qalyubia, ten noorden van Caïro zijn zondag bij een treinongeval 11 mensen om het leven gekomen en 98 anderen gewond geraakt. Dat heeft het Egyptische ministerie van Volksgezondheid bevestigd in een nieuwe balans. Veertien gewonden konden het ziekenhuis intussen verlaten nadat ze er waren behandeld voor lichte verwondingen.

De trein was op weg van Caïro naar Mansoera, 130 kilometer noordwaarts, toen vier wagons ontspoorden. Er is een onderzoek geopend om de oorzaak van het ongeval te bepalen. De machinist en zijn assistent werden opgepakt, evenals acht andere spoorwegbeambten, meldde de krant al-Shorouk.

De voorbije jaren deden zich in Egypte geregeld spoorongevallen voor. Zo raakten eerder deze week vijftien mensen gewond toen een trein in het noordelijke Minya al-Qamh ontspoorde. Op 26 maart kwamen twee passagierstreinen met elkaar in aanrijding in het zuiden van het land, wat het leven kostte aan minstens 19 mensen, en in februari 2019 ramde een onbemande locomotief een treinperron in het station van Caïro. Bij de daaropvolgende brand kwamen 31 personen om. De ergste treinramp in Egypte dateert van 2002, toen 360 doden vielen nadat een passagierstrein in brand vloog.

