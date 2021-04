Elf geblokkeerde mijnwerkers na bijna een maand dood teruggevonden in Colombia

In Colombia hebben de reddingsdiensten bijna een maand na de instorting van een illegale goudmijn de elf lichamen geborgen van de arbeiders die door het ongeval ondergronds vast kwamen te zitten. Dat hebben de autoriteiten zondag gemeld. De 24 dagen durende reddingsactie is de langste die ooit is ondernomen in het land, schrijft de krant El Espectador.

De mijn bevindt zich in een moeilijk toegankelijk gebied in Neira, in het noordwesten van Colombia, en was onder water gelopen nadat hevige regenval de Cauca-rivier had doen overstromen. Daardoor kwamen de arbeiders op 26 maart zeventien meter onder de grond vast te zitten. Er startte een race tegen de klok om de elf mijnwerkers te bevrijden, maar de slachtoffers konden niet worden gered. Zaterdagochtend werd het eerste lichaam aangetroffen.

‘We zijn met onze hele hart bij de families van deze elf jonge mensen en bij de hele gemeenschap van het dorp El Bosque en de gemeente Irra’, verklaarde de Colombiaanse minister van Mijnbouw en Energie Diego Mesa op Twitter.

Illegale mijnbouw is in verschillende Latijns-Amerikaanse landen een probleem en in de onvoldoende beveiligde schachten komt het steeds weer tot zware ongevallen. Ook zorgen de illegale activiteiten voor heel wat milieuschade.