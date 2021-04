Zeven zwaargewonden bij zware woningbrand in Anderlecht: instortingsgevaar tijdens bluswerken appartementsgebouw

Brussel / Anderlecht - In de Passerstraat in Anderlecht is in de nacht van zondag op maandag rond 3 uur een zware woningbrand uitgebroken. Veertien mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Van hen zijn er zeven zwaargewond of zwaar geïntoxiceerd, zo meldt de Brusselse brandweer maandagochtend aan Belga.

De brandweer moest verschillende reddingen uitvoeren en de bluswerken zijn nog steeds aan de gang. Er is sprake van instortingsgevaar, waardoor de brandweer het vier verdiepingen tellende gebouw nog niet kan betreden. Mogelijk is de slachtofferbalans nog niet definitief, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Verschillende omliggende woningen zijn ontruimd en tientallen mensen worden opgevangen in het plaatselijke commissariaat.

De reddings- en hulpdiensten zijn ter plaatse met vijf autopompen, twee autoladders, vijf mugteams en verschillende ziekenwagens. Ook burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps is aanwezig en zorgt voor de opvang van de geïntoxiceerden, aldus nog Derieuw.