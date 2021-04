Schepen doet lugubere ontdekking in eigen bos

Mol - Hilde Valgaeren (N-VA), schepen in Mol, deed zaterdagavond een lugubere ontdekking in haar privaat bos in Mol-Achterbos, gelegen tussen Zelm en Goorstraat. Ze trof er een hoop slachtafval aan van varkens, verpakt in plastic zakken. “Het gaat hier duidelijk om een geval van sluikstorten door iemand die thuis varkens heeft geslacht”, zegt Valgaeren. De schepen heeft op aanraden van de politie het afval zelf in een put gestort.

“We werden zaterdagavond omstreeks 20u door onze buurman op de hoogte gebracht”, zegt Hilde Valgaeren. “Hij gaat regelmatig in ons bos joggen en had vastgesteld dat er een hoop plastic zakken verspreid lagen. Mijn man en ik zijn dan een kijkje gaan nemen. Toen we een van de zakken opendeden, waren we erg verrast. Het zal vol met dierlijke resten van een varken. Eerst dachten we dat het om everzwijn ging, maar een bevriende jager beweerde dat het om een gewoon varken ging. We troffen een kop, pels en ingewanden aan, maar geen vlees. Het gaat volgens ons om slachtafval van minimum twee dieren.”

Put graven

In totaal troffen Hilde Valgaeren en haar man acht plastic grijze huisafvalzakken van 30 liter aan die over een tiental meters verspreid lagen vlak bij een wandelpad. De schepen verwittigde zaterdagavond nog de politie. “Maar ik kreeg te horen dat ze niet konden optreden omdat het om een privaat bos gaat”, zegt ze. “Ik vroeg hen wat ik met het afval moest doen. Ze stelden voor dat we zelf een put zouden graven en het afval daarin zouden storten. Ik heb wel gevraagd dat ze een proces-verbaal zouden opmaken. Als dit meerdere malen zou gebeuren, stelt de politie voor er een camera te plaatsen. Al is dit de eerste maal dat het in ons bos gebeurt. Soms wordt er wel eens wat tuinafval gestort.”

Zondagochtend gingen Hilde en haar man gewapend met spade, een riek en handschoenen ter plaatse om het stikkend boeltje op te ruimen. “We konden het toch zo niet laten liggen”, vertelt ze. “We hebben een put gegraven en het afval erin gestort. Volgens de jager is dat niet de beste oplossing. Volgens hem bestaat de kans dat er vossen op afkomen die het afval terug opgraven om het op te eten. Mijn buurman heeft nu zelf een camera geplaatst om te kijken of er daadwerkelijk vossen op afkomen.”

Nog volgens de schepen gaat het hier duidelijk om een geval van sluikstorten. “Allicht heeft iemand thuis varkens geslacht en wist hij of zij geen blijf met het afval. Volgens mij moet dit normaal bij het vilbeluik worden afgeleverd.”