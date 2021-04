“Als gij bier gaat kopen, bel ik de flikken”: vrouw houdt woord, cafébazen en zeven klanten op de bon gezwierd

Grobbendonk / Bouwel -

De politie zwierde vrijdagavond zeven klanten en beide uitbaters van café Palmenhof in Bouwel (Grobbendonk) op de bon. Tipgeefster was de boze echtgenote van één van de klanten. “Maar mijn café was niet open en ik organiseerde al zeker geen feestje”, benadrukt uitbater Bart Van Looy.