Manchester United-icoon vat kritiek op Super League samen in bikkelharde tirade live op tv: “Het is een schande, walgelijk!”

De Super League, die zondagavond aangekondigd werd door twaalf Europese topclubs, krijgt veel kritiek. Manchester United-icoon Gary Neville mocht live op Sky Sports zijn zegje erover doen.

De gewezen Engelse international was bikkelhard voor de zes Engelse topclubs (Man United, Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham) die deelnemen aan het project.

“Ik ben niet tegen vernieuwingen, maar ik vind het een absolute schande om zo’n voorstel te doen te midden van de coronapandemie. Manchester United en de rest van de grote zes clubs die zich hierbij hebben aangesloten, moeten zich diep schamen. Ontneem ze voor mijn part allemaal punten in de Premier League omdat ze dit doen tijdens een lopend seizoen. Dit is een regelrechte grap.”

😡 | "I'm a #MUFC fan and I'm absolutely disgusted."

“Ik ben al veertig jaar supporter van Manchester United, maar ik walg van hen en ook van Liverpool. Liverpool doet zich voor als de club van het volk, van de fans, van You’ll Never Walk Alone. Man United is ontstaan door arbeiders uit de buurt. En nu splitsen zich af voor een competitie zonder concurrentie, waaruit ze niet kunnen degraderen. Het is een schande. We moeten de macht weghalen bij de clubs uit de top van het voetbal en daar valt mijn club onder. De eigenaars van Liverpool, Manchester City en Chelsea hebben niks te maken met het voetbal in dit land. De fans die al honderd jaar deze clubs hebben gemaakt en gesteund, moeten beschermd worden.”

En ook Tottenham en Arsenal moesten het ontgelden. “Manchester United doet dit jaar niet eens mee aan de Champions League. Net als Tottenham en Arsenal. Arsenal is een club in chaos en verwacht opeens het recht om in de Super League te mogen spelen? Het is walgelijk. Trek ze punten af. Pak hun held af. Straf ze. De eigenaars van deze clubs zijn een voor een bedriegers. Je hoort ze nooit. Maar nu we in een pandemie en economische crisis zitten en kleinere clubs failliet dreigen te gaan, bellen ze elkaar op via Zoom om over nóg meer geld te praten. Het is pure hebzucht. Laat ze zich afscheiden, maar straf ze hard. Enorme boetes, puntenaftrek, ontneem ze hun titels. Degradeer Manchester United, Liverpool en Arsenal. Geef hun titels aan Fulham en Burnley. Liverpool... Ik heb dat altijd als een eerlijke club gezien die zich bekommert om mensen. Dat is allemaal weg. Ze zijn een grote grap. Om Tottenham maak ik me niet zo’n zorgen.”

Neville kreeg meteen bijval van een aantal prominenten. Zoals zijn ex-coach Sir Alex Fergusen. ‘Dit betekent dat zeventig jaar Europees voetbal wordt weggegooid”, aldus de Schot. “Everton geeft 500 miljoen pond uit om een nieuw stadion te bouwen met de ambitie om in de Champions League te spelen. Fans van over de hele wereld houden van die competitie zoals die nu is. In mijn tijd bij Man United speelden we vier Champions League-finales en dat waren altijd de speciaalste avonden.”

Het Nederlandse voetbalicoon Marco van Basten begrijpt vooral niet waarom de Engelse clubs zo’n move maken. “Juist die clubs uit die Engelse competitie hebben niets en niemand nodig. Ze hebben al de beste competitie die ze kunnen bedenken”, aldus de gewezen topspits.

“Raakt het voetbal in het hart”

De Britse premier Boris Johnson vindt de plannen voor het opzetten van een Super League “heel schadelijk” voor het voetbal. Johnson reageerde via Twitter op de boodschap van twaalf Europese topclubs, waarvan zes uit Engeland, dat ze een eigen internationale competitie hebben opgericht. “Dit raakt het nationale voetbal in het hart en zal supporters vanuit het hele land zorgen baren”, aldus de premier.

“De betrokken clubs moeten verantwoording afleggen aan hun fans en de hele voetbalgemeenschap voordat ze verdere stappen nemen”, aldus Johnson. “De plannen voor een Europese Super League zijn heel schadelijk en wij steunen de voetbalautoriteiten bij het nemen van actie.”

De Franse president Emmanuel Macron liet via een verklaring ook van zich horen. “De president van de republiek is verheugd over het standpunt van Franse clubs, die weigeren deel te nemen aan dit Super League-project dat het beginsel van solidariteit en sportieve verdiensten bedreigt.”

Supportersverenigingen van de betrokken Engelse clubs reageerden ook furieus. “Onze leden en voetbalsupporters vanuit de hele wereld hebben vandaag de ultieme vorm van verraad meegemaakt”, postte de Chelsea Supporters’ Trust. “Dit is onvergeeflijk. Genoeg is genoeg.” De supportersclub van Arsenal noemde de deelname van hun club aan de Super League “de dood van een club als sportinstituut”.

De overkoepelende organisatie van voetbalfans in Europa omschrijft het gesloten systeem van de Super League als “de nagel aan de doodkist van het Europese voetbal” en pleit voor sancties tegen de betrokken clubs. “Dit project wordt uitsluitend gedreven door hebzucht. De enige die er baat bij hebben, zijn hedgefondsen, oligarchen en een handvol reeds rijke clubs die in hun eigen competities slecht presteren ondanks hun ingebouwde voordelen”, klinkt het.