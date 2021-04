Vijf zwaargewonden na nieuw schietincident in VS

Minstens vijf mensen zijn zondagavond zwaargewond geraakt in Shreveport, een stad in de Amerikaanse staat Louisiana, nadat een schutter vanuit een wagen het vuur opende vlakbij een drankenzaak. Dat melden lokale media.

Enkele uren na het incident is nog steeds weinig geweten over de details. Volgens de autoriteiten zijn de slachtoffers er erg aan toe. Vier van hen stonden op de stoep, een was in de winkel. Er zou gezocht worden naar een witte Ford.

Het gaat om het zoveelste schietincident op korte tijd in de VS. Vorige week kwamen bij een schietpartij in een vestiging van koerierbedrijf FedEx in Indianapolis acht mensen om het leven.