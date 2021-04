Tsjechië wijst achttien Russische diplomaten uit wegens “betrokkenheid bij een ontploffing in een wapendepot”. Andere Navo-leden steunen Praag en nemen stelling in tegen Moskou, dat zijn troepen opbouwt aan de Oekraïense grens.

De Russische geheime dienst Groe was volgens Tsjechië betrokken bij een dodelijke explosie in een ­munitiedepot in het Tsjechische Vrbetice, in 2014. Dat zei premier Andrej Babis zaterdag op een persconferentie ...