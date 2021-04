KBVB én Beerschot komen met reactie op Super League, Ivan De Witte (AA Gent) haalt stevig uit: “Dit is een aanslag op het voetbal”

Zondagavond was het eindelijk zover. Twaalf Europese topclubs kondigden de oprichting van een nieuwe competitie aan, de Super League. De FIFA en UEFA reageerden samen met enkele nationale voetbalbonden enorm afwijzend. AA Gent-voorzitter Ivan De Witte en Belgische voetbalbond keurden het controversiële idee af.

“Twaalf Europese topclubs hebben een akkoord bereikt omtrent de oprichting van een nieuwe competitie”, klonk het zondag. “De stichtende clubs zijn AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur.” Als startkapitaal zeggen zij over 3,5 miljard euro te beschikken.

In Nederland kwam er snel een reactie van de voetbalbond, die gekant is tegen het idee van een Super League.

“We zijn er door overvallen”, gaf Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB, toe bij de NOS. “Een paar clubs leggen een bom onder de hervormingen van de Champions League. Alle bonden hebben daar eerder al gezegd van: dit is niet goed (over de Super League, red.). Het is een gesloten competitie die ervoor zorgt dat nationale competities uitgehold worden. De Eredivisie wordt dan minder interessant, omdat je dan geen mensen meer afvaardigt naar de competitie daarboven. En daar verzetten wij ons nadrukkelijk tegen.”

“Wat wij in Nederland beter doen dan de meeste andere landen, is onze enorme voetbalpiramide”, had KVNB-voorzitter Just Spee eerder al laten weten. “Daardoor blijven we talenten voortbrengen. Als het geld alleen maar bovenin de piramide zit, stort de hele boel in. Op korte termijn lijkt het voor de betrokkenen aantrekkelijk. Maar op lange termijn doe je het voetbal er geen plezier mee.”

“Grenzen aan maatschappelijk aanvaardbare”

Ivan De Witte sprak bij Radio 1 in eigen naam. “Ik vind het bijzonder jammer dat de Belgische voetbalbond zich nog een beetje op de achtergrond houdt”, klinkt het. “Het kan niet anders dat er vanuit een België een heel afwijzend standpunt naar voor moet komen. Ik sluit mij volledig aan bij wat de Nederlandse voetbalbond heeft gezegd. Er werd een soort afgrijzen uitgedrukt door hen en dat deed het bij mij ook, moet ik zeggen.”

“Waarom? Wel, wij hadden al een soort devaluatie met de oprichting van de Conference League. Daarbij wordt een aantal clubs die tot op heden konden deelnemen aan de Europa League als het ware naar beneden geduwd. Dat was een toegeving aan kleinere landen, zoals Servië en Kroatië. Dat betekent echter dat de waarde van die Europese wedstrijden fel naar beneden gaat. Als men nu aan de top nog een Super League toevoegt, betekent dat nog een verdere devaluatie. Dan gaat men alle aandacht, geld en middelen duwen naar die Super League. Als ik hoor wat voor bedragen daar zullen rondgaan, dat gaat over miljarden, dan zal dat ook een invloed hebben op de salarissen van sommige spelers die nu al bepaalde maatschappelijke grenzen bereiken. Dan ga je in een veel minder maatschappelijk aanvaardbare situatie geraken.”

Al gelooft de voorzitter van AA Gent niet dat de Super League er effectief zal komen. “Ik denk niet dat het zover zal komen. Op het einde van de rit zullen er een aantal wijzigingen aangebracht worden (aan de huidige Champions League, red.) waardoor de topclubs, die met gigantische middelen werken waarvan men soms kan afvragen van welke origine ze zijn, tevreden zijn. Het draait allemaal om geld? Ik vind dat ze (de criticasters en fans, red.) gelijk hebben. In België is die tendens (van clubs in handen van buitenlandse eigenaars, red.) ook al een tijdje bezig hé, laten we eerlijk zijn. Dat leidt tot een vervreemding van de basis, zoals de supporters, en een suprematie van de financiële middelen waardoor het pure sportieve naar de achtergrond wordt gedrukt. Ik vind dit dus een aanslag op de natuur van het voetbal en ook op de maatschappelijke aanvaardbaarheid van een aantal zaken. Waar dat vers geld naartoe zal gaan? Voor een groot deel naar de spelers, dat hebben we altijd al gezien bij hervormingen. Oké, het zijn artiesten maar zo gaat het de spuigaten uitlopen en een boemerang worden die zich tegen het voetbal zal keren. Er komt op een punt waarop de maatschappij dit niet meer zal aanvaarden.”

De Witte vindt bovendien dat de politiek zich met deze zaak zou moeten bemoeien. “Dit gaat misschien vloeken in de voetbalwereld, maar de Europese Commissie kan bijvoorbeeld een aantal regels van mededingen opstellen. Dit gaat eigenlijk over het onttrekken van het recht daarop. Ik ken de UEFA en FIFA. Ik ken de voetbalbonden. Meer regulering, dat moet je van hen niet verwachten. Nu het zover gaat, met gigantische bedragen, denk ik dat andere instanties zich moeten mengen. Zo’n Europese wedstrijden zouden wel eens niets meer waard kunnen worden, tenzij er een grote financiële premie voor komt. Maar sportief, nee. Ik heb daar dus veel vragen bij. Wij hebben in de Champions League gespeeld en zijn vorig jaar ver geraakt in de Europa League. Dat heeft zijn charme en is veel meer dan het puur sportieve. Als dat nu gedegradeerd wordt, dan moet je de vraag stellen: is het dat allemaal nog wel waard?”

Intussen kwam de Belgische voetbalbond met een korte reactie. De KBVB steunt de UEFA in haar verzet tegen de Super League.

