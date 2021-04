Ondanks coronacrisis toch Buitenspeeldag dit jaar: overal in Vlaanderen activiteiten

Woensdag is het weer zo ver: het is nationale Buitenspeeldag. Kinderen kunnen woensdag aan ruim 70 activiteiten deelnemen in Vlaanderen en Brussel. Maar nu is er ook iets nieuws. Wie voor 1.000 uur buiten speelt en dit aanduidt op een tracker, wordt gekroond tot een echte ‘buitenspeelheld’.