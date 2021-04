Deel één van The Process is geslaagd, Anderlecht droomt nu zelfs van tweede plaats: “Niet iedereen geloofde in ons verhaal”

Een maand geleden geloofde niemand nog in de PO1-kansen van Anderlecht. Het antwoord van Vincent Kompany volgde op het veld. Paars-wit pakte alsnog 12 op 12 en duikt zelfs als derde de Champions’ play-offs in. Meer nog, als Genk zaterdag de beker wint, is RSCA dan al zeker van Europees voetbal. Straf na zoveel ups en downs. Vijf redenen waarom Anderlecht even mag dromen. “We gaan nu voor de tweede plaats.”