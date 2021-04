Ophef over nieuwe Super League: waarom zijn reacties zo fel en wat zijn gevolgen voor Belgisch voetbal?

Een aardverschuiving in het internationale voetbal: twaalf van de beste clubs ter wereld hebben in de nacht van zondag op maandag aangekondigd dat ze hun eigen competitie willen beginnen. Brits premier Boris Johnson, Frans president Emmanuel Macron, de Europese voetbalbond UEFA én in hun zog de Belgische KBVB staan allemaal op hun achterste poten. Maar wat is die Super League precies, waar komt dat idee vandaan en waarom stoot het op zoveel verzet?