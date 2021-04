Musea enorm populair tijdens de paasvakantie: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten bijna elke dag uitverkocht

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) in Brussel heeft een drukke paasvakantie gehad. Alle beschikbare tickets waren elke dag zo goed als uitverkocht, waardoor er wel 20.836 bezoekers over de vloer kwamen tussen 3 en 18 april. Toch hopen de KMSKB snel nog op versoepelingen zodat om de maximumcapaciteit nog uitgebreid kan worden.

Vooral de twee tijdelijke tentoonstellingen, die van de Belgische Cobra-kunstenaar Pierre Alechinsky en die over Aboriginal Kunst, gingen met de aandacht lopen. Dagelijks kwamen er 2.000 bezoekers over de vloer. Het KMSKB was zo bijna elke dag uitverkocht.

“Vóór de paasvakantie verwelkomden de KMSKB gemiddeld 300 bezoekers op weekdagen en 1.000 in het weekend. In de paasvakantie was dat dubbel zoveel”, zegt woordvoerder Samir Al-Haddad.

Een opsteker dus, maar er wordt toch uitgekeken naar versoepelingen. In niet-coronatijden kwamen er immers maximaal 5.000 bezoekers over de vloer. 2020, daarentegen, was een catastrofaal jaar voor de KMSKB. Waar ze in 2019 nog bijna 1,1 miljoen bezoekers hadden, daalde dat in 2020 met 75 procent naar 273.571 bezoekers.