Reizen weer toegelaten vanaf vandaag: maar welke regels moet je volgen en welke boetes riskeer je?

We mogen vanaf vandaag opnieuw reizen, maar op enkele regio’s na kleurt heel Europa rood. En dus moeten we rekening houden met PCR-testen, quarantaines en Passenger Locator Formulieren. Maar kan de politie dat echt komen controleren? Wat als ik op zakenreis moet? En wat als ik op reis ging naar een groene zone die plots rood is geworden toen ik daar verbleef? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.