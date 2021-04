Hoe Kate Middleton en prins Charles met subtiele gebaren het pad effenden voor een gesprek tussen prins William en Harry

Heeft de begrafenis van de Britse prins Philip de verzoening ingeluid tussen kroonprins William en zijn broer Harry? Er wordt wild over gespeculeerd in de Britse pers nadat de broers na de dienst zij aan zij liepen en met elkaar praatten. Maar vooral over de subtiele gebaren die geleid hebben tot het eerste gesprek in lange tijd vloeit veel inkt.

In de aanloop naar de begrafenis van prins Philip afgelopen zaterdag werd in de Britse pers al druk gespeculeerd over hoe de terugkeer van prins Harry zou verlopen. Meer dan een jaar na zijn verhuis naar de VS met echtgenote Meghan Markle - die door haar zwangerschap niet mag vliegen en er daarom niet bij was – zou hij er onvermijdelijk oog in oog komen te staan met zijn broer, kroonprins William.

Harry was op 12 april teruggekeerd vanuit de VS en was sindsdien in zelfisolatie gegaan. Dat zijn aanwezigheid belangrijk was voor het Britse koningshuis, bewijst het feit dat de Queen voor hem brak met de traditie dat de mannen in militair uniform op de uitvaart aanwezig zouden zijn. Dat zou pijnlijk geweest zijn voor Harry, die bij zijn vertrek uit het koningshuis zijn militaire titels heeft moeten afgeven.

Rouwstoet

Foto: REUTERS

Voor de begrafenis leek het nog niet tot een verzoening te gaan komen. William en Harry stapten naast elkaar in de rouwstoet naar de kerk, maar hun neef Peter Phillips nam als buffer plaats tussen de twee. Blikken werden er toen niet uitgewisseld. De twee staarden bedrukt voor zich uit, zoals het hoort bij een uitvaart. Harry wreef onwennig in zijn handen en was zichtbaar niet in zijn normale doen, oordeelden experts in lichaamstaal in de Britse media. Ook in de kerk zaten de broers apart.

Maar bij het uitgaan van de kerk gebeurde het dan toch. Het was Kate Middleton die pratend met Harry de wandeling van de kerk tot aan de wagens die hen zouden rondrijden aanvatten. Op dat moment stapten William en Harry zij aan zij. De kroonprins links, zijn broer in het midden en Kate rechts. Wanneer zij zich laat uitzakken om met een andere groep mensen te praten, blijven de broers alleen over en praten ze verder. Volgens experts in lichaamstaal is weinig af te leiden uit het korte gesprek tussen de twee, waarvan we niet weten wat gezegd is. Maar ze zijn het er wel over eens dat de twee een meer open houding naar elkaar toe aannamen. En, zo zeggen Britse royaltywatchers: als er een verzoening komt tussen de twee, dan zou het zaadje daarvoor hier wel eens geplant kunnen zijn. “Prins Philip zou fier geweest zijn op Kate”, viel te lezen.

Handgebaar

De rol van Kate Middleton beperkte zich trouwens niet tot zich laten uitzakken om de twee te laten praten. Britse kranten zeggen dat zij de twee broers zaterdagochtend voor de begrafenis al samengebracht had om een eerste informele babbel mogelijk te maken voor heel de wereld zou kunnen meekijken.

Een ander subtiel gebaar viel de Britse pers nog op. Toen de royals de kerk verlieten na de uitvaart, deed prins Charles erg kort maar duidelijk het teken aan de wagens die vlakbij de ingang geparkeerd stonden om wat verder te gaan staan. Zo zou er nog een stukje gewandeld moeten worden en ontstond de kans om het gesprek tussen de broers mogelijk te maken.

“Verschillende paden”

In het veelbesproken interview met Oprah Winfrey had prins Harry begin maart gezegd dat de verstandhouding tussen hem en zijn broer William ernstig verstoord was sinds zijn verhuis en de aankondiging dat hij afstand zou doen van het Britse koningshuis. Harry verwoordde het toen zo: “We zitten op verschillende paden.”

Een nieuwe ontmoeting tussen de twee zit er aan te komen op 1 juli. Dan wordt het standbeeld ter ere van hun moeder Diana ingehuldigd.