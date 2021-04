Nieuwe campagne spoort senioren aan om een vertrouwenspersoon te zoeken

De FOD Volksgezondheid lanceert een nieuwe campagne, genaamd “Voel je gerust” om senioren aan te sporen dat ze een vertrouwenspersoon kunnen kiezen.

Bedoeling is dat de gekozen vertrouwenspersoon hen helpt beslissingen te maken over hun medische zorg. Als senioren tijdelijk of definitief niet meer in staat zijn zelf te beslissen, kan de vertrouwenspersoon dat ook in hun plaats doen.

“Patiënten die deze stap gezet hebben, voelen zich geruster”, zegt Marie-Noëlle Verhaegen van de federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’ van de FOD Volksgezondheid. “Ze zijn er zeker van dat iemand hen kan helpen of hen kan vertegenwoordigen wanneer ze niet meer in staat zijn om zelf hun rechten uit te oefenen.”

De campagne richt zich op oudere patiënten en de professionele vertrouwenspersonen die hen zullen informeren. Eerst zal de campagne uitgerold worden in woonzorgcentra. Later zal de campagne zich ook richten op beroepen die in contact komen met oudere patiënten, zoals in de thuiszorg en revalidatiecentra.