Een soldaat sterft, een andere raakt gewond aan het front in Oekraïne

In gevechten met pro-Russische separatisten is één Oekraïense soldaat gedood, een andere is gewond geraakt door granaatscherven en in het ziekenhuis opgenomen. Dat meldt het Oekraïense leger maandag. In het oosten van Oekraïne nemen de schermutselingen toe tegen de achtergrond van hernieuwde spanningen met Moskou.