Slechts één bed vrij op intensieve zorg in Brussel toen zware brand in Anderlecht uitbrak: “We zijn met onze neus op de feiten gedrukt”

Brussel / Anderlecht -

Toen de zware brand in Anderlecht afgelopen nacht uitbrak, was in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slechts één bed op intensieve zorg vrij. Dat is een gevolg van de coronacrisis, en het was dus niet eenvoudig om een plaats in een ziekenhuis te vinden voor de dertig gewonden. “We zijn met de neus op de feiten gedrukt”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).