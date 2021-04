Steeds meer Nederlandse banken rekenen negatieve rente aan

Steeds meer banken in Nederland rekenen een negatieve rente aan als de klant meer dan 100.000 euro op zijn spaarrekening heeft staan. Dat betekent dat hij dus moet betalen, in plaats van geld te ontvangen voor zijn spaargeld. Belgische banken gaan daar niet in mee. Zij geven nog altijd een positieve interest op het spaargeld.

Maandag maakte De Volksbank (SNS, ASN Bank en RegioBank) bekend dat ze vanaf 1 juli 0,5 procent rente per jaar aanrekent over een bedrag dat hoger is dan 100.000 euro. Tot nu toe lag de grens op 250.000 euro.

Aanleiding is de aanhoudend lage negatieve rentes op de financiële markten. Elke Europese bank moet ook een strafrente betalen voor het geld dat ze parkeert bij de Europese Centrale Bank.

Eerder kondigden ABN Amro en ING in Nederland aan dat ze vanaf 1 juli ook een negatieve rente gaan aanrekenen. ING in Nederland kiest voor een negatieve rente vanaf 100.000 euro spaargeld. Bij ABN Amro zou dat zijn vanaf 150.000 euro.

In België geldt voorlopig nog een minimumrente van 0,11 procent voor particulieren, die wettelijk verankerd is. Sommige banken zijn wel creatief om die verplichting te omzeilen. Triodos Bank België, bijvoorbeeld, zette al haar spaarrekeningen omzette in “niet-gereglementeerde rekeningen”, zodat ze geen minimumrente meer moesten geven. Boven de 500.000 euro betalen klanten er een strafrente van 0,5 procent. Bij ING België geldt nog een strafrente vanaf 2 miljoen euro.