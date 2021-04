Ook topvoetballers reageren met afschuw op nieuwe Super League: “Dit is echt heel moeilijk te begrijpen”

De internationale spelersvakbond FIFPRO heeft maandag met afschuw gereageerd op de lancering van de Super League door twaalf Europese topclubs. Die maakten zondagavond bekend door te gaan met hun plannen. De FIFPRO is allerminst een voorstander en wijst erop dat de oprichting dramatische gevolgen kan hebben voor de sport.

“De oprichting van de Super League laat spelers en hun vakbonden achter met veel zorgen en vragen, niet enkel over de culturele identiteit van het voetbal maar ook over hun eigen carrières”, legde FIFPRO uit in een reactie. “Voetbal is gebouwd op zijn unieke sociale en culturele achtergrond, waardoor het niet alleen een ongeëvenaarde relatie heeft met haar fans, maar ook de motor heeft gecreëerd om de sport als geen andere sport wereldwijd te verspreiden. Om dit ook in de toekomst te kunnen behouden, is een op solidariteit gebaseerde samenwerking nodig tussen nationale en internationale competities. Een nieuwe competitie die deze samenwerking ondermijnt, kan dramatische gevolgen hebben.”

FIFPRO ziet in het bestuur van de voetbalwereld één van de problemen. “Het is belangrijk op te merken dat de huidige tweespalt een weerspiegeling is van het bestuur van de sport, waarbij de belangrijkste actoren - de spelers en de fans - over het hoofd worden gezien”, ging de organisatie verder. “De dreigementen van clubs om zich af te scheuren hebben de voorbije jaren de onderhandelingen bepaald, terwijl transparante dialoog over de hervorming van bestaande competities naar de achtergrond werd gedreven. Spelers worden in deze onderhandelingen aanzien als bezittingen en gebruikt als hefbomen. Dat is onaanvaardbaar voor FIPRO en de 60.000 spelers die het vertegenwoordigt.”

“We zullen ons hevig verzetten tegen beslissingen van de twee kanten die de rechten van spelers, zoals een uitsluiting van het spelen voor hun nationale teams, verstoren”, besloot de organisatie met een krachtig statement.

Mesut Özil. Foto: BELGAIMAGE

“Super League verwoest dromen”

Als een van de eerste topvoetballers in de wereld heeft de Spanjaard Ander Herrera van Paris Saint-Germain zich openlijk uitgesproken tegen de komst van de Super League. Volgens de 31-jarige middenvelder, die eerder bij Manchester United en Athletic Bilbao speelde, maakt de Super League een einde aan de droom van iedere voetballiefhebber.

“Ik werd verliefd op het voetbal van de supporters, met de droom dat het team dat in mijn hart zit het opneemt tegen de grootste clubs. Als deze Europese Super League doorgaat, zijn deze dromen voorbij”, aldus op sociale media. “De mooie illusie van aanhangers van clubs die niet tot de grootmachten behoren, maar op het veld overwinningen kunnen boeken in de grootste competities, zal eindigen. Ik houd van voetbal en kan hier niet over zwijgen. Ik geloof in een verbeterde Champions League, maar niet in dat de rijken stelen van wat door mensen is gecreëerd: de mooiste sport op aarde.”

Ook Mesut Özil stuurde een boodschap de wereld in. “Kinderen groeien op met de droom om het WK en de Champions League te winnen, niet een Super League. Het plezier van topwedstrijden is dat ze maar één of twee keer per jaar plaatsvinden, niet elke week. Dit is echt heel moeilijk te begrijpen voor alle voetbalfans die er zijn”, aldus de middenvelder van Fenerbahçe.

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League - not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there...⚽💔 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 19, 2021

En dan was er ook nog Luis Figo. Het Portugese icoon dat speelde voor Real Madrid, Barcelona en Inter kantte zich eveneens tegen de Super League.

“Deze zogenaamde ‘Super League’ is allesbehalve ‘Super’, aldus Figo. “Deze hebzuchtige en harteloze zet zou een ramp betekenen voor onze basis, voor het vrouwenvoetbal en de bredere voetbalgemeenschap. Alleen maar om de eigenbelangen van eigenaren te dienen, die al lang niets meer om hun fans gaven en volledige minachting hebben voor het sportieve. Tragisch.”

