Jongeren raken slaags in hartje Brugge, zorgen over toenemend geweld en drugs: “We zien zelfs heroïne opduiken”

Brugge - Enkele jongeren zijn zondagavond slaags geraakt op ’t Zand in Brugge. Daarbij werd meermaals op het hoofd van een betrokkene getrapt. Die stond plots ook helemaal naakt op het plein. De politie verrichtte uiteindelijk enkele arrestaties. “We zijn verontrust over het toenemend geweld in onze stad”, aldus de burgemeester.

De gemoederen liepen zondagavond hoog op tussen enkele jongeren in Brugge. Zij kregen het op ’t Zand in Brugge met elkaar aan de stok. Ze geraakten slaags. Een tweetal filmpjes toont hoe stevig het er precies aan toe ging. Op de beelden is te zien hoe een jongeman verschillende harde stampen op het hoofd te verwerken krijgt. Maar hij slaagt er nadien wel in om zelf opnieuw recht te staan.

Een tweede filmpje - wellicht van voor de vechtpartij - doet ook de wenkbrauwen fronsen. Daarop is de jongeman die later in de klappen deelde opnieuw te zien. Hij staat helemaal naakt op het bekende, grote plein in Brugge. Tot groot jolijt en verbazing van heel wat omstanders. “Het gaat om een jongere van 16 en een man van 24 jaar oud”, aldus de politie. “De minderjarige werd gearresteerd voor slagen en verwondingen. De man die uit de kleren ging - zwaar onder invloed van drugs - werd gearresteerd voor openbare zedenschennis.”

Ook heroïnegebruik

Het gaat niet om een alleenstaand geval van problemen met jongeren. De politie organiseerde daarom afgelopen weekend een actie ‘Parken en Pleinen’ in Brugge. Daarbij werden in totaal 220 jongeren gecontroleerd. De actie is gericht op het bezit en gebruik van drugs, geluidsoverlast en het achterlaten van zwerfvuil.

“We hebben 37 processen-verbaal opgesteld”, aldus de Brugse korpschef Dirk Van Nuffel. “Meer dan 15 procent van de gecontroleerde jongeren was in het bezit van drugs. We zien in Brugge een toename van het gebruik van verdovende middelen, nu ook zelfs heroïne. En dat baart ons zorgen. Bij twee huiszoekingen troffen we dit weekend respectievelijk één en twee kilogram drugs aan.”

Oproep naar ouders

De burgemeester treedt zijn korpschef bij en maakt zich zorgen. “Niet alleen over het druggebruik, maar ook over het toenemende geweld in onze stad”, zegt hij. “Het is begrijpelijk dat de coronacrisis doorweegt. Maar dat is geen excuus voor grensoverschrijdend gedrag. De politie zal streng blijven toezien en tussenkomen als jong én oud het te bont maken. We doen ook een oproep aan de ouders om hun verantwoordelijkheid te nemen en jongeren, die dreigen te ontsporen, in het gareel trachten te houden.”