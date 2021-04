Bluswerken afgelopen na zware woningbrand Anderlecht

Brussel / Anderlecht - In de Heyvaertstraat in Anderlecht zijn de bluswerken na de zware brand die er heeft gewoed, zowat volledig afgelopen. Bij de brand viel uiteindelijk één dodelijk slachtoffer, 30 andere mensen werden naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen of omdat ze bevangen geraakt waren door de rook.

Een groot deel van de uitgerukte brandweerlui heeft de plaats verlaten maar een deel blijft nog ter plaatse voor de nodige opruimingswerken. Het medisch interventieplan werd in werking gesteld maar dat is intussen opgeheven, zo meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Zes aanpalende woningen werden in de loop van maandagochtend ontruimd en de tien bewoners van die panden werden opgevangen in een zaal van de gemeente in de Rossinistraat. De brandweer kreeg bij de opvang van de gewonden en de geëvacueerde slachtoffers de hulp van het Rode Kruis.

Het vuur in de vier verdiepingen tellende woning werd omstreeks 03.00 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer bleek het gebouw grotendeels in lichterlaaie te staan. Een aantal bewoners had zichzelf al in veiligheid gebracht maar anderen moesten door de brandweer geëvacueerd worden. Uiteindelijk raakten 31 bewoners gewond of bevangen door de rook. Drie van hen waren er erg aan toe, en één van die drie is in de loop van de voormiddag in het ziekenhuis overleden. Ook drie brandweerlui raakten bij de bluswerken bevangen door de rook, terwijl een vierde brandwonden opliep in de nek en aan de bovenrug.

Het kostte de hulpdiensten flink wat moeite om voor alle gewonden plaats te vinden in het ziekenhuis, aangezien de Brusselse ziekenhuizen al zwaar belast zijn door de coronapandemie, aldus de brandweerwoordvoerder.

“Uiteindelijk hebben we voor alle slachtoffers een plaats gevonden”, zegt Derieuw. “Ze zijn verspreid over verschillende ziekenhuizen, onder meer het militair ziekenhuis in Neder-over-Heembeek. Maar het heeft wel wat puzzelwerk gevraagd.”