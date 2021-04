Twee aanhoudingen na Operatie Sky: mannen benaderden drugsspeurder en medewerkster stad voor informatie

Antwerpen - In de nasleep van Operatie Sky zijn nog eens twee mensen aangehouden. Dat meldt het Antwerps parket op maandag. Het gaat om mannen uit Vosselaar en Deurne. Ze hadden hoofdinspecteur Dario L. en een medewerkster van de stad Antwerpen benaderd en betaald om opzoekingen te doen.

Een 35-jarige man uit Vosselaar werd opgepakt en aangehouden op 8 april. Hij kwam in beeld in het onderzoek rond Dario L., hoofdinspecteur bij het drugsondersteuningsteam (DOT) van de Antwerpse politie. De man uit Vosselaar had L. benaderd en betaald om informatie uit politionele databanken op te zoeken. De raadkamer bevestigde maandag zijn aanhouding.

Een 24-jarige man uit Deurne verscheen vorige week woensdag al voor de raadkamer, die zijn aanhouding verlengde. Hij zou een medewerkster van stad Antwerpen aangezocht hebben om opzoekingen te doen in het rijksregister. Beide mannen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending van het beroepsgeheim.

De medewerkster van de stad zit intussen thuis met een enkelband. De raadkamer had haar twee weken geleden al elektronisch toezicht gegeven, waarna het parket in beroep ging. Vorige week vrijdag heeft de kamer van Inbeschuldigingstelling beslist dat de vrouw haar voorhechtenis met een enkelband thuis mag verderzetten. Haar advocaten wilden niet reageren op die beslissing.

Tot slot bevestigde de raadkamer maandag ook de aanhouding van advocaat Sahil M. voor een tweede keer. Op 9 maart werd bij hem thuis een huiszoeking uitgevoerd. M., die zich op eigen vraag liet schrappen als advocaat, werd aangehouden wegens deelname aan een criminele organisatie.