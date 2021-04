Vrouw overleden na echtelijk geweld

Een 25-jarige vrouw uit het Waalse Rochefort is zondagavond overleden aan de gevolgen van echtelijk geweld.

De vrouw had messteken opgelopen. Ze werd nog naar het ziekenhuis van Sart-Tilman in Luik overgebracht, maar stierf daar aan haar verwondingen. “De 35-jarige verdachte zou zondagavond aan een buurman verteld hebben dat hij zijn partner net had neergestoken. De man is zondag omstreeks 23.00 uur van zijn vrijheid beroofd. Er is een onderzoek geopend voor opzettelijke doodslag”, aldus het parket van Namen.

De verdachte wordt nu verhoord door de politie en zal voor een onderzoeksrechter komen. Dinsdagavond heeft de autopsie plaats op het lichaam van het slachtoffer.