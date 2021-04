UEFA-voorzitter Ceferin bevestigt straf dreigement: “Geen EK of WK voor spelers die meedoen aan Super League”

Aleksander Ceferin, de voorzitter van de UEFA, is des duivels over de plannen van de zogenaamde Super League. “Ze spugen ons recht in ons gezicht”, aldus de Sloveen, die dreigde met de uitsluiting van spelers op EK’s en WK’s.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal willen samen met Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Inter een eigen topcompetitie starten. De clubs uit Engeland, Spanje en Italië zijn wel van plan om in hun nationale competities actief te blijven, maar in plaats van de Champions League gaan ze dan midweeks spelen in de Super League: een ‘gesloten’ competitie waarin de oprichters altijd meedoen.

De Sloveense UEFA-voorzitter is ziedend over dat voorgestelde plan. “Het is een cynisch en respectloos plan. En in strijd met alles waar voetbal en onze Europese waarden voor staan. Voor deze clubs draait het niet om solidariteit, nee, het draait maar om één ding: geld.”

Ceferin bevestigde tevens de eerdere geruchten dat spelers van de twaalf deelnemende clubs worden uitgesloten van interlandvoetbal. “Zij zullen worden uitgesloten van de EK’s en WK’s.”

UEFA’s Alexander Ceferin confirms: “The players that will play in the Super League will be banned from playing in the World Cup and Euros. Ceferin. They will not be allowed play for their national teams”. 🚫🇪🇺 #SuperLeague — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021

Super League onderneemt reeds juridische stappen tegen UEFA en FIFA

In een brief gericht aan UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin en FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft The European Super League company (SLCo) aangekondigd reeds juridische stappen te hebben ondernomen, zo meldde het Engelse nieuwsagentschap PA, dat de brief kon inkijken, maandag.

De stichtende leden van de Super League nemen zo reeds de nodige maatregelen om eventuele sancties van de UEFA te counteren. De Europese Voetbalconfederatie liet zondag alvast weten clubs die op eigen initiatief deelnemen aan de Super League te zullen uitsluiten. Daardoor zouden de clubs in kwestie niet meer kunnen deelnemen aan Europees voetbal en de nationale competities. Hun spelers zouden mogelijk ook niet meer voor hun nationale teams mogen uitkomen. “Dat zou een onwettige reactie zijn en daardoor zien wij ons genoodzaakt nu reeds stappen te nemen om onszelf te beschermen.”

Daarnaast roept de Super League evenwel op tot samenwerking. “Wij hopen dat FIFA en UEFA de voordelen van onze nieuwe competitie zullen inzien. Wij zoeken samenwerking en ondersteuning om te zien hoe de nieuwe competitie kan ingepast worden in het ecosysteem van het voetbal.”

Europese Commissie reageert afwachtend

De Europese Commissie reageert eerder voorzichtig en afwachtend op de plannen voor de oprichting van een Super League, door twaalf stichtende leden. “Er wordt in Europa op een bepaalde manier aan sport gedaan, met duidelijke regels daaromtrent, en het is belangrijk dat we net dat Europese DNA beschermen”, vertelde een woordvoerster van de Commissie maandag aan nieuwsagentschap DPA.

Vraag is of de nieuwe Super League, die als een gesloten competitie zou doorgaan met daarin alleen de rijkste ploegen, niet tegenstrijdig is met de Europese wetgeving. “Het gaat in elk geval in tegen Europese waarden, zoals diversiteit en inclusie”, zo schreef Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Commissie, op Twitter.

“Daarop is ook het Europese sportmodel gebaseerd en dat moeten wij verdedigen. Het is geen voorbehouden recht voor rijke en machtige clubs die alle banden met de nationale federaties willen doorbreken.”