Vlamingen in Zuid-Afrika over brand op Tafelberg: “Bloedheet en veel wind”

Er woedt een hevige brand op en rond de Tafelberg in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Verschillende historische gebouwen, zoals de Jaggerbibliotheek met waardevolle historische boeken en de oudste windmolen van het land (uit 1796), zijn in vlammen opgegaan. “We zijn allemaal verschrikkelijk verdrietig”, zegt Hilde Kooyman (71) uit Merksem die al bijna vijftig jaar in Zuid-Afrika woont.