Super League of niet: UEFA zet licht op groen voor Champions League-hervorming met uitbreiding naar 36 clubs

Ondanks de zondagnacht bekendgemaakte plannen voor de oprichting van een Super League, heeft de Europese Voetbalconfederatie UEFA maandag tijdens het Uitvoerend Comité in het Zwitserse Montreux het licht op groen gezet voor een ingrijpende hervorming van de Champions League.

Vanaf het seizoen 2024-2025 starten niet langer 32, maar wel 36 clubs in de groepsfase van het kampioenenbal. Het verdwijnen van de acht poules in de eerste ronde ten voordele van een minikampioenschap dat geleend werd uit de schaakwereld en tien extra wedstrijden voor de teams: dat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe format.

Het nieuwe, zogenaamd ‘Zwitserse’, systeem moet ervoor zorgen dat elk team vanaf 2024 tien wedstrijden afwerkt in de groepsfase tegen tien verschillende tegenstanders. Zo’n systeem is momenteel ongezien in de voetbalwereld. De topclubs verwachten dat de hervorming gepaard zal gaan met extra media-aandacht en stijgende tv-rechten, alvorens over te gaan naar de gekende knock-outfase.

Ook de Europa League en de nieuwe Conference League krijgen in de groepsfase 36 deelnemers. Teams in de Europa League spelen na loting acht duels in de groepsfase. Ploegen uit de Conference League slechts zes. De beste acht ploegen plaatsen zich voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 strijden om nog eens acht plaatsen voor de knock-outfase.

De poulewedstrijden staan voor september tot en met januari op het programma. Via de nationale competities plaatsen 32 ploegen zich voor de Champions League, de Europa League en Conference League. De UEFA wijst vier ploegen aan op basis van prestaties uit het heden en verleden.

Allergrootsten dromen ondertussen van Super League

De hervorming komt er uren na de bekendmaking van twaalf topclubs om door te gaan met hun plannen om een Super League op te richten, een rechtstreekse tegenhanger van de huidige Champions League.

De stichtende clubs zijn AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Als startkapitaal zeggen zij over 3,5 miljard euro te beschikken.

