Een stapje terug in het herstel? Eden Hazard mist groepstraining bij Real Madrid

Eden Hazard heeft maandag niet met de groep kunnen trainen bij Real Madrid. De kapitein van de Rode Duivels, die de voorbije twee weken voluit meetrainde bij Real en stilaan wedstrijdklaar leek, werkte indoor verder aan zijn conditie.

De afwezigheid van Hazard lijkt weinig goeds te voorspellen. De Rode Duivel speelde zondag niet mee tijdens het 0-0 gelijkspel in La Liga bij Getafe. Hazard werd voor dat duel door meerdere waarnemers al in de wedstrijdselectie van de Madrilenen verwacht. Coach Zinédine Zidane gaf op zijn persconferentie daags voor de wedstrijd nog mee “dat het al veel beter ging met Hazard”.

Of Hazard komende woensdag kan meespelen in de competitiewedstrijd tegen Cadiz, is dan ook een groot vraagteken. Hij speelde op 13 maart, een dikke maand geleden, zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid. Hij viel toen een kwartiertje in in de thuiswedstrijd tegen Elche. Daarvoor was het van eind januari geleden dat hij nog in actie kwam.

Na het duel tegen Elche volgde een nieuwe spierblessure en Hazard miste het WK-kwalificatiedrieluik met de Rode Duivels.

Naast Hazard ontbraken maandag ook de basisspelers van Real tegen Getafe op training. Zij werkten een hersteltraining af. Lucas Vazquez en Ferland Mendy, geblesseerd aan respectievelijk de knie en de kuit, zetten hun revalidatie verder. Raphaël Varane vierde zijn terugkeer na een coronabesmetting.