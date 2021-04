Grotere ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Brussel door coronacrisis

De coronacrisis zorgt ervoor dat vrouwen nog meer benadeeld worden in Brussel. De Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen verzamelde de negentien schokkende cijfers rond genderongelijkheid.

Die problematiek doet zich onder andere voor bij de tewerkstelling, veiligheid, gezondheid, geweld of bestaansonzekerheid. Vrouwen die tijdelijk werkloos zijn, bijvoorbeeld, verdienden tot 131,10 euro per maand minder dan mannen.

Ook hebben 4.100 Brusselse vrouwen de arbeidsmarkt verlaten tijdens de eerste lockdown en zijn niet teruggekeerd. De bedrijven in de zorgsector, waar veel vrouwen werken, lopen bovendien een hoog risico om failliet te gaan. Ze zijn goed voor één op vijf van de faillissementen in Brussel. De Brusselse raad vraagt daarom dat het economische herstel mee in het teken van gender komt te staan. De plaats van vrouwen op de arbeidsmarkt moet kost wat kost behouden worden.

Uit cijfers van hulplijn 1712 blijkt ook dat 92 procent van de meldingen voor geweldplegingen vrouwelijke slachtoffers heeft. Tijdens het begin van de coronacrisis, kwamen er ook 50 meldingen van seksueel geweld binnen bij de Brusselse autoriteiten. Alle daders van de seksuele geweld waren een man.

De Brusselse raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen wil de strijd tegen seksueel geweld, seksueel gedrag op het werk en tegen intrafamiliaal geweld en vrouwenmoord verder opvoeren.