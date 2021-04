Bijzonder beeld in Antwerpen: leidingbreuk veroorzaakt metershoge waterstraal

Borgerhout - Tijdens werkzaamheden in de Lange Kongostraat in Borgerhout heeft er zich maandagmorgen een leidingbreuk voorgedaan. Dat resulteerde een tijdlang in een metershoge waterstraal. Iets na 16 uur was het probleem verholpen.

Bij werken aan de riolering was per ongeluk een brandkraan van de brandweer overgetrokken. Dat resulteerde in de leidingbreuk waardoor het water met grote kracht de lucht werd ingespoten.

Door het incident zaten heel wat gezinnen in de omgeving een tijdlang zonder leidingwater. Op de hoek met de Korte Kongostraat werd een standpijp geplaatst waar buurtbewoners water konden halen. Iets na 16 uur was het probleem verholpen.