ABVV hekelt tekortkomingen arbeidsongevallenwet

De arbeidsongevallenwet bestaat vijftig jaar maar kent nog veel tekortkomingen, zegt de Algemene Centrale van het ABVV. De vakbond hekelt dat arbeidsongevallen vaak niet aangegeven worden en verzekeringsmaatschappijen ook minder zijn geneigd om de ongevallen te erkennen.

“De Algemene Centrale-ABVV betreurt het dat de werknemer die een arbeidsongeval heeft geleden, niet alleen het slachtoffer is van lichamelijke en psychische schade, maar dat hij vaak eveneens slachtoffer is van een wet die geen eerlijke en waardige erkenning van zijn schade toelaat”, aldus het ABVV. Daarom vraagt de socialistische vakbond verscherpte controles en een grondigere screening van de dossiers.

De arbeidsongevallenwet regelt de manier waarop arbeidsongevallen in ons land worden erkend en vergoed. Deze bevoegdheid ligt in België exclusief bij particuliere verzekeringsmaatschappijen. Die zijn volgens het ABVV vooral uit op winst. “Particuliere verzekeringen hebben een sterke neiging om zo weinig mogelijk in te grijpen, door te weinig arbeidsongevallen te erkennen, maar ook door de slachtoffers te weinig te vergoeden,” klinkt het.

Bovendien tonen werkgevers zich in een derde van de gevallen niet bereid om melding te maken van een ongeval. De getroffen werknemers wordt alternatief werk voorgeschoteld om zo de verzekeringsbijdragen niet de hoogte te zien ingaan, aldus het ABVV.

Daarnaast laakt de grootste arbeiderscentrale van België dat het weigeringspercentage sinds midden jaren 1980 alsmaar hoger ligt. Zo wordt anno 2021 13 procent van de zaken geweigerd, zes keer meer dan in 1985.

Zelfs wanneer het arbeidsongeval erkend wordt, moet het slachtoffer nog heel wat hindernissen overwinnen om een correcte erkenning en vergoeding te krijgen, klinkt het.