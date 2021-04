Standard mist Merveille Bokadi in bekerfinale: Congolees vier maanden out met gescheurde achillespees

Een forse aderlating voor Standard een paar dagen voor de bekerfinale. Merveille Bokadi (24) heeft zondag tegen Beerschot zijn achillespees gescheurd en is naar schatting vier tot zes maanden buiten strijd.

Bokadi had de voorbije weken last aan de adductoren en trainde vorige week amper mee bij Standard. Uit voorzorg werd hij tegen Beerschot (3-0) uit de basiself gelaten, maar 20 minuten voor tijd moest hij toch invallen. Na een duel kwam de Congolese verdediger verkeerd neer. “De dokter heeft er geen goed oog in”, sprak Mbaye Leye na de match zijn vrees uit en die vrees bleek een dag later gegrond.

Uit onderzoek blijkt dat Bokadi zijn achillespees heeft gescheurd. Zijn revalidatie zal vier maanden in beslag nemen. Dinsdag wordt bepaald wanneer hij geopereerd wordt. Standard mist daardoor zondag in de bekerfinale tegen KRC Genk een van zijn sterkhouders.

Voor Bokadi zelf is het bijzonder zuur. De Congolese international scheurde al twee keer een kruisband, maar knokte zich fantastisch terug. Hij was dit seizoen een van de lichtpunten bij de Rouches, maar zal dus niet meer in actie komen.