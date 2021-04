Lord of the Rings wordt duurste serie ooit gemaakt

465 miljoen dollar. Zo veel gaat Amazon uitgeven aan het eerste seizoen van de ‘Lord of the Rings’-serie. Ter vergelijking: de serie Game of Thrones kostte ongeveer 100 miljoen dollar per seizoen.

Amazon betaalde in 2017 al ongeveer 250 miljoen dollar voor de rechten alleen om het werk van Tolkien te verfilmen. Verwacht wordt wel dat de komende seizoenen, er zouden vijf seizoenen gepland staan, wel goedkoper zullen zijn om te maken. Een aanzienlijk deel van het budget kun je nu het beste omschrijven als opstartkosten. Zo moesten de makers de fantasiewereld voor de serie - denk decors, kostuums en rekwisieten - volledig van nul moeten laten opbouwen en maken, maar vermoedelijk zullen die wel gedurende de hele serie worden gebruikt.

Het eerste seizoen van “Lord of the Rings” -serie is momenteel in productie en zal naar verwachting eind 2021 debuteren. Spelen zeker mee: Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Kingdom), Nazanin Boniadi (Counterpart), Tom Budge (The Pacific), Ismael Cruz Cordova (The Catch), Ismael Cruz Cordova (Ray Donovan) en Joseph Mawle (Game of Thrones).

