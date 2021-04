Dode gevonden in landingsgestel op Schiphol

In het landingsgestel van een vliegtuig op Schiphol, de grootste Nederlandse luchthaven, is maandagochtend een stoffelijk overschot gevonden. Het toestel was afkomstig uit de Nigeriaanse stad Lagos, meldt de Koninklijke Marechaussee.

Volgens een woordvoerder van de marechaussee werd het lichaam van een nog onbekende man aangetroffen door de technische dienst. De forensische opsporingsdienst doet nog onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak van de man. Mogelijk ging het om een verstekeling. De kans is klein om het op zo’n lange vlucht te overleven in een landingsgestel, gezien de lage temperaturen in de lucht, zegt de woordvoerder.

Begin dit jaar overleefde een jongeman wel de vlucht in een wielkast van een vliegtuig vanuit Londen naar Maastricht. Hij moest met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis en heeft in Nederland asiel aangevraagd, aldus de marechaussee.

Mensen verstoppen zich soms in de ruimte van het landingsgestel van een vliegtuig om op die manier een ander land binnen te komen.