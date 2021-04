Nederlands testevenement met 10.000 bezoekers krijgt geen vergunning na protest

De gemeente Breda geeft geen vergunning voor de 538 Oranjedag, een testfestival dat zaterdag zou doorgaan en waarvoor de 10.000 tickets allemaal verkocht waren.

Een Nederlandse dokter had opgeroepen om een petitie te ondertekenen tegen het festival. “Met 10.000 man feesten op 400 meter van een door corona overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners”, stelde Rogier Crolla in zijn oproep om het “ondoordacht pseudo-experiment te cancellen”. Meer dan 350.000 ondertekenden de petitie die de chirurg pas zaterdag startte.

“Vanwege de oplopende maatschappelijke onrust kan het evenement niet meer veilig en verantwoord plaatsvinden”, zegt burgemeester Paul Depla van Breda. “De politie krijgt steeds meer signalen dat 538 Oranjedag voor- en tegenstanders van het coronabeleid en de fieldlabs aan zal trekken met alle veiligheidsrisico’s van dien. Als burgemeester sta ik pal voor de veiligheid van de politieagenten, omwonenden en bezoekers van het evenement. Ik betreur het, maar op basis van deze informatie kan ik niet anders dan geen vergunning verlenen voor 538 Oranjedag op 24 april op het Chasséveld.”

