Tien minuten wachten op de uitslag lang? In 1945 werd de nummer twee bekroond en duurde het tien dagen voor dat werd rechtgezet

Tien minuten duurde het zondag voor Wout van Aert wist dat hij als eerste op de finishfoto stond van de Amstel Gold Race. Als je denkt dat dat lang is, lees dan vooral verder. In 1945 moest Robert Van Eenaeme liefst tien dagen wachten voor bekend was dat hij Gent-Wevelgem had gewonnen. Intussen stonden de overwinningsbloemen te verslensen op de kast van de foute coureur.