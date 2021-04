Mag Paris Saint-Germain Champions League op zijn naam schrijven? “Real Madrid, Chelsea en Manchester City worden uit toernooi gezet wegens Super League-plannen”

Real Madrid, Chelsea en Manchester City zullen vrijdag waarschijnlijk per direct uit de Champions League worden gezet vanwege hun betrokkenheid bij de oprichting van een afgescheiden Super League. “Dat verwacht ik”, gaf UEFA-bestuurslid Jesper Möller, tevens voorzitter van de Deense voetbalbond, maandag te kennen. “Ik verwacht dat het vrijdag zal gebeuren. We zullen dan wel moeten bekijken hoe we het huidige toernooi afmaken.”

De drie clubs hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Real Madrid speelt op 27 april de eerste wedstrijd thuis tegen Chelsea en Paris Saint-Germain ontvangt een dag later Manchester City. De returns zijn de week daarop.

Eerder op de dag had UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin na een vergadering in Montreux al gezegd dat hij zo snel mogelijk sancties wil opleggen aan de twaalf clubs die zich in de nacht van zondag op maandag als stichtende leden van de Super League hebben gepresenteerd.

LEES OOK.“De geldhonger van de Europese topclubs is niet te stoppen, het begint degoutant te worden” (+)