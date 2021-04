Nieuw-Zeelanders en Australiërs vallen elkaar huilend in de armen dankzij reisbubbel: “Ik heb er geen woorden voor”

Er vloeiden maandag heel wat tranen van geluk in Nieuw-Zeelandse en Australische luchthavens toen honderden reizigers elkaar na maanden eindelijk weer in de armen konden vallen. Hoewel quarantainevrij reizen naar de meeste deelstaten van Australië al kon voor Nieuw-Zeelanders, werden velen afgeschrikt door de verplichte isolatie in hun land bij terugkomst. Nu zijn de grenzen weer open, dankzij een reisbubbel tussen de twee landen.