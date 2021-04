Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge Rummenigge waarschuwt andere grootmachten: “Super League geen oplossing voor financiële problemen”

Champions League-bekerhouder Bayern München is naast Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain een van de belangrijkste afwezige clubs bij de oprichting van de Super League, die in 2024 van start zou moeten gaan met daarin de elite van het Europese clubvoetbal.

De twaalf stichtende clubs zijn allemaal ronkende namen, maar daarnaast hebben ze ook een belabberde financiële toestand als gemeenschappelijke factor. Zo torst FC Barcelona net iets meer dan een miljard euro aan schulden mee, Real Madrid zou afklokken op 900 miljoen euro. De Super League zou hen jaarlijks van meer dan 300 miljoen euro aan inkomsten verzekeren, een pak meer dan de Champions League momenteel oplevert. De clubs beschikken dan ook over een startkapitaal van 3,5 miljard euro, gefinancierd door de Amerikaanse bank JPMorgan. Op termijn zou dat bedrag nog kunnen oplopen.

“Die clubs moeten echter niet denken dat de Super League hun financiële problemen zal oplossen”, verklaarde Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge maandag. “In plaats daarvan zouden ze beter de kostenstructuur, zoals de salarissen voor spelers en makelaarsbijdragen, aanpassen in verhouding tot de inkomsten. Dat zou het Europese voetbal al wat rationeler maken. Wat onze club betreft zijn we zeker dat de hervorming van de Champions League de juiste stap is in de ontwikkeling van het Europese voetbal.”

In Duitsland ligt schaalvergroting sowieso gevoelig: clubbesturen moeten bij beslissingen telkens rekening houden met de fans, die meerderheidsaandeelhouder van de clubs zijn. In Frankrijk is PSG de grote afwezige. Nochtans zijn de Parijzenaars de Ligue 1 al jaren ontgroeid en zouden zij het grootste voordeel kunnen halen uit deelname aan de Super League. PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi zit echter in de raad van bestuur van de UEFA en is ook voorzitter van beIn Sports, een belangrijke mediapartner van UEFA en FIFA. Met de Wereldvoetbalbond is er ook een link via het WK voetbal van eind volgend jaar in Qatar.