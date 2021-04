Moeder van verongelukte Jens (20) houdt striemend pleidooi tegen ‘rampfotografen’: “Door die ene foto kan ik nu geen gelukkige zoon meer voor me zien”

Destelbergen / Wachtebeke -

“Denk toch na. Bied hulp. Toen die foto genomen werd, had mijn kind nog een hartslag.” Patricia, de moeder van de verongelukte Jens Hamerlinck (20), had maandag in de rechtbank een duidelijke boodschap voor de vijf ‘rampfotografen’ die kort na het ongeval van haar zoon beelden van hem namen en verspreidden via sociale media. “Dat beeld staat nu voor eeuwig op ons netvlies gebrand. De wetgever moet daar harder tegen optreden. Dat mag nooit meer gebeuren.”