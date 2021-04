Vroeger succesvol trampolinespringster, nu de ambitieuze vrouw die met blitzcarrière de groene Merkel wil zijn: wie is Annalena Baerbock

Het is de Duitse groenen menens. Voor het eerst doen ze officieel een gooi naar het ambt van bondskanselier. Maandag werd Annalena Baerbock als de lijsttrekker van Bündnis 90/ Die Grünen aangeduid die het mirakel moet waarmaken. Nu de kopstukken van de CDU al vechtend over het tapijt rollen en de partij geraakt is door vaccinatieproblemen, is een triomf van “de groene Merkel” in september niet eens uitgesloten.