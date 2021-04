Trucker betrapt met 20 keer te veel alcohol in het bloed

In Antwerpen heeft de politie een vrachtwagenchauffeur betrapt die maar liefst 3,77 promille of maar liefst 20 keer de toegelaten 0.08 voor professionele bestuurders in het bloed bleek te hebben. De trucker moest meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren en boetes betalen voor een totaalbedrag van 1.610 euro.

De politie zette de vrachtwagen in kwestie aan de kant op de afrit Borgerhout van de Antwerpse ring, onder meer omdat hij op de snelweg aan het zwalpen was. De veringen van de trekker waren niet goed ingesteld, wat voor wrijving zorgde tussen de banden en de spatlap en dat zorgde ook nog voor een indringende geur. In de ruimte tussen de trekker en de aanhanger zag de politiemotard dan weer de overblijfselen van een maaltijd liggen. Onder meer enkele halfvolle glazen potjes, zakken met brood en paprika’s waren klaar om op de weg te vallen.

Het parket zal zich verder over de zaak buigen.