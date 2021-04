Doelpunt van Cercle Brugge tegen KV Oostende moest afgekeurd worden, oordeelt Refereeing Department

Het openingsdoelpunt van Cercle Brugge in de derby tegen Oostende (1-1) had niet goedgekeurd mogen worden. Dat heeft Frank De Bleeckere, woordvoerder van het Professional Refereeing Department (PRF), maandag bevestigd. Ike Ugbo stond buitenspel toen hij de 1-0 tegen de netten duwde.

Vroeg in de tweede helft kwam Cercle Brugge op voorsprong. Doelman Hubert pareerde het schot van Decostere, maar in de kluts kwam het leer via KVO-verdediger Hendry voor de voeten van Ugbo. Die profiteerde optimaal, maar de lijnrechter stak zijn vlag de hoogte in. Scheidsrechter Boucaut keurde de goal af.

Maar de VAR adviseerde de ref alsnog naar de beelden te kijken om helemaal zeker te zijn, omdat het om een complexe fase ging. Boucaut analyseerde de fase aandachtig en besliste om het doelpunt van Ugbo toch nog goed te keuren. Onterecht, zo blijkt maandag uit de evaluatie van het PRF van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Het doelpunt had wel degelijk afgekeurd moeten worden. “Omdat de verdediger van KV Oostende de bal per ongeluk raakt en deze niet bewust speelt. Bij het bewust spelen van de bal zou de aanvaller niet in strafbaar buitenspel staan. Daardoor haalt de aanvaller van Cercle Brugge die scoort, voordeel uit zijn buitenspelpositie”, klinkt het.

De derby eindigde uiteindelijk op 1-1. Oostende moest winnen en hopen op verlies van RSC Anderlecht om nog een kans te maken op de Champions’ Play-offs. Paars-wit won echter van STVV.