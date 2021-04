België mikt op 30-tal testevents, cultuursector heeft eigen exitplan opgesteld

Het coronacommissariaat is druk in de weer om protocollen op te stellen voor een dertigtal testevenementen, die vanaf maandag kunnen plaatsvinden. Een alliantie van de hele eventsector wil zich daar echter niet op fixeren. Vandaag leggen ze een eigen exitplan op tafel dat voor de komende maanden moet aangeven hoeveel mensen een trouw, een sportwedstrijd of een theatervoorstelling kunnen bijwonen.

Vanaf volgende week maandag kunnen de eerste testevenementen doorgaan, zo besliste het Overlegcomité van vorige woensdag. Maar hoe organisatoren die events moeten organiseren en waar ze doorgaan, is nog niet bekend. Een nieuw Overlegcomité komende vrijdag moet daarover de finale beslissingen nemen. Wat wel al vast lijkt te staan, is dat een negatieve coronatest een toegangsticket wordt voor de eerste testevenementen. Een nieuwe taskforce “sneltesten”, bestierd door Herman Goossens, moet daarvoor het voorbereidende werk leveren. Samen met nog een bijkomende werkgroep, de taskforce “heropstart” onder leiding van Erika Vlieghe en Pedro Facon, zullen ze het hele werkkader voor de evenementen voor de komende maanden opstellen.

Er wordt in eerste instantie gemikt op zo’n 30 testevenementen. Dat aantal circuleerde al na het Overlegcomité van vorige week woensdag, en wordt nu ook binnen de cultuursector als richtcijfer gehanteerd. Al die testevenementen zouden in principe afgerond moeten zijn vóór 8 mei. Want als de coronacijfers tegen dan gunstig geëvolueerd zijn, kunnen evenementen in open lucht sowieso doorgaan met 50 aanwezigen.

Eén organisatie mag zich alvast beginnen warmlopen: de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel nam twee weken geleden de vlucht vooruit door vanaf 26 april voorstellingen te organiseren, ongeacht de politieke beslissingen. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) communiceerde al dat hij de stukken van KVS wil laten registreren als testevenement, om de vrede te bewaren. En ook andere betrokken politici trekken nu die kaart: “Ofwel organiseert KVS testevenementen, ofwel zijn hun voorstellingen illegaal.”

Twee interpretaties

De grootste discussie wordt evenwel de vraag waartoe die testevenementen gaan dienen. Er circuleren binnen de politiek immers twee verschillende interpretaties van het woord ‘testevenement’. Eén strekking – vooral op federaal niveau te situeren – wil die evenementen laten doorgaan als een soort wetenschappelijke oefening, zoals in Nederland (zie kader). Het zou in kaart kunnen brengen hoeveel virus er op zo’n bijeenkomst rondgaat en wat de veiligheidsvoorschriften horen te zijn voor toekomstige evenementen. Maar de Vlaamse regering ziet de testevenementen vooral als activiteiten waarvoor je enkel toegang kunt krijgen als je negatief getest bent op corona. Een semantische discussie die verbergt dat de regeringen op twee snelheden zitten. “We gaan toch niet alles overdoen wat er in Nederland is gedaan”, klinkt het regionaal. Federaal klinkt dan weer dat “Nederland in de coronacrisis niet echt als gidsland kan worden gezien”.

De cultuursector, die haar eigen crisiscel heeft, volgt eerder de redenering van de Vlaamse regering. “Wij zien niet echt de noodzaak om die testevenementen te doen”, zegt spreekbuis Frederik Sioen. “Verleden zomer hebben we al 55.000 testevenementen georganiseerd. Die kans heeft Nederland niet gehad. Maar we zullen uiteraard meewerken.” De crisiscel wil echter veel verder springen dan louter het vastleggen van protocollen voor testevents. Samen met de trouwsector, de beurzen, de Jupiler Pro League en een rist andere sectoren, leggen ze vandaag een eigen exitplan op de tafel van coronacommissaris Facon. “Het exitplan moet per maand aangeven hoeveel mensen aanwezig kunnen zijn op een evenement”, zegt Sioen. “Onze protocollen zijn allang klaar. Per stap wordt er bepaald hoeveel publiek aanwezig kan zijn, buiten en binnen, en ook op het vlak van ventilatie zijn onze voorschriften up to date.”