Cruciale dagen voor Johnson & Johnson: wat staat er op het spel? En is de toekomst van het vaccin in gevaar?

Het is moneytime voor Johnson & Johnson. Vandaag geeft het Europees Geneesmiddelenagentschap zijn advies over het vaccin dat het “werkpaard” zou worden van de vaccinatiecampagne in ons land, vrijdag volgt de Amerikaanse FDA. En dan nog is de vraag of Johnson & Johnson zélf beslist om direct weer door te gaan. “Bij een Amerikaans bedrijf als J&J is de vrees voor schadeclaims enorm”, zegt professor vaccinologie Geert Leroux-Roels (UGent).