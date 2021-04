Voorzitter Wouter Vandenhaute spreekt over toekomst van RSCA: “Marc Coucke zal Anderlecht de volgende jaren blijven helpen”

Wouter Vandenhaute (59) spreekt zelden in de media. Nu Anderlecht in de Champions’ play-offs zit was de RSCA-voorzitter wel te gast in het Waalse voetbalprogramma La Tribune. Vandenhaute praatte openlijk over de toekomst van het financieel noodlijdende paars-wit. “Hopelijk bereiken we woensdag een akkoord over de kapitaalsverhoging.”

Anderlecht begint over twee weken zijn Champions’ play-offs op het veld van Club Brugge. “Ik ben daar erg gelukkig mee”, aldus Wouter Vandenhaute. “De beste match om mee te beginnen. Als we verliezen is het niet erg. Winnen we dan zijn we gelanceerd. We moeten niet dromen om Club Brugge nog in te halen, maar we gaan er alles aan doen om tweede te worden. Als we goeie play-offs spelen, dan acht ik de kans heel waarschijnlijk dat Lukas Nmecha volgend seizoen nog bij ons speelt. We gaan er alles aan doen.”

Foto: BELGA

Straf, want Anderlecht had bloedrode cijfers. Er wordt al maanden gesproken over een fikse kapitaalsverhoging van 25 miljoen, maar die blijft maar uit. “Woensdag is er een cruciale Raad van Bestuur waar die kapitaalsverhoging op de agenda staat. Ik hoop dat we daar een goed akkoord vinden voor de club”, aldus Vandenhaute.

“Ja, het vertrouwen tussen de aandeelhouders was weg en dat was normaal”, gaat hij verder. “Toen Marc Coucke Anderlecht overnam, liep er veel mis. Er waren zoveel veranderingen en er werden excuses gezocht waardoor iedereen argwanend werd. Het is nog te vroeg om te zeggen dat er nu wel stabiliteit is, maar de resultaten zijn beter en er is een basis om op te bouwen. Alle aandeelhouders - Michael Verschueren, Etienne Davignon - hebben een paars hart. We gaan tot een goeie oplossing komen.”

Foto: BELGA

“Iedereen moet weten dat Marc Coucke de club als hoofdaandeelhouder echt wil blijven helpen. In het begin was hij als supporter-eigenaar een deel van het probleem, maar nu moet iedereen begrijpen dat Marc een deel van de oplossing is. Hij speelt geen actieve rol meer bij Anderlecht, maar hij houdt van voetbal en is miljardair. Hij stelde me aan als voorzitter en we werken goed samen. Marc Coucke zal Anderlecht de volgende jaren helpen met veel projecten. We zullen - allemaal verenigd - terugkeren en Anderlecht zal weer nummer 1 in België worden.”

Hand naar Vercauteren?

Marc Coucke zal dus een inspanning leveren. Ondertussen is het bestuur blij dat het in augustus voluit voor Vincent Kompany koos en niet voor Frank Vercauteren. “Ik was van in het begin overtuigd dat Vincent de juiste keuze was”, weet Vandenhaute nog. “De media hebben soms een karikatuur van hem gemaakt: te jong, te naïef...Maar Vincent heeft persoonlijkheid, kwaliteiten en een enorme gedrevenheid. Eén dag na onze onverhoopte zege tegen Club Brugge speelde de B-ploeg een oefenmatch tegen RWDM om 11.30 uur ’s morgens. Ik zag Kompany daar langs de lijn staan alsof het de belangrijkste wedstrijd van zijn leven was. Dat typeert hem.”

Foto: BELGA

“Dat wil niet zeggen dat ik geen respect meer het voor Frankie Vercauteren. Hij was vroeger mijn favoriete Anderlecht-speler. We hebben in de jaren 90 ook vijf jaar samen commentaar gegeven bij voetbalmatchen op Filmnet. Ik vond het fenomeen van de analist uit en met Vercauteren ging ik zelfs naar trainingen kijken. Ik heb veel geleerd van Frankie, maar in augustus moest ik beslissen bij Anderlecht. Kompany en Vercauteren hadden botsende filosofieën. Sindsdien is er geen contact meer tussen mij en Frankie, maar ik hoop dat dat ooit weer goedkomt.”

Maar nu gaat alle aandacht naar de Champions’ play-offs en de voorbereiding op volgend seizoen. Zal Anderlecht straks Albert Sambi Lokonga moeten verkopen als er een bod komt van 15 miljoen of blijft de middenvelder als ze de voorrondes van de Champions League spelen? “Als er een club komt met veel geld kan een Belgisch team moeilijk weigeren”, besloot Vandenhaute.

Foto: BELGA

“Toch zoeken een evenwicht tussen sportieve ambities en financiële balans. We hebben dit jaar al hard gewerkt en grote stappen vooruit gezet - sportmanager Peter Verbeke bouwde ook naast het veld een jong en goed team uit - maar pas over 2 à 3 jaar zal Anderlecht sterker staan om zijn jongeren te houden. Toch hoop ik dat Yari Verschaeren straks bijtekent. Het belangrijkste is nu evenwel dat hij blijft scoren in de play-offs en dat we ons niveau blijven opkrikken. We eindigden derde in de reguliere competitie en dat is niet slecht. Maar nu begint het pas.”