Thaise monnik hakte eigen hoofd af als offer aan Boeddha

Een Thaise monnik heeft zijn eigen hoofd afgehakt met een guillotine in de hoop dat hij door zijn offer aan Boeddha zou reïncarneren als een ‘hoger spiritueel wezen’.

Thammakorn Wangpreecha (68) werd op 15 april dood aangetroffen in de Wat Phu Hin-tempel in het noordoosten van Thailand. De monnik gebruikte een geïmproviseerde guillotine die naast een Boeddhabeeld stond opgesteld, zodat het leek alsof de religieuze figuur zijn hoofd vasthield nadat het was afgehakt.

De monnik geloofde dat het aanbieden van het offer aan de godheid hem geluk zou brengen in het hiernamaals. Ondanks dat sommige volgelingen vol bewondering zijn voor de daad van Thammakorn, probeert de lokale overheid de bewoners in het gebied uit te leggen dat een dergelijke praktijk niet wordt aangemoedigd in de boeddhistische religie.