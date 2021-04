Wilt u 20 euro betalen voor een paraplu of babyromper van Politie Antwerpen? Korps onderzoekt idee om merchandising op de markt te brengen

De politie van Antwerpen onderzoekt of ze babyrompers, paraplu’s, teddyberen en andere gadgets met haar logo erop kan verkopen. “We willen een sterk merk zijn”, klinkt het. Maar politievakbond VSAO vindt het idee om merchandising te verkopen alvast geen stap in de goede richting. “Sommigen vragen zich af of dit een grap is.”