Slotpleidooien in proces van George Floyd zijn afgelopen, nu moet jury zich buigen over schuldvraag

De pleidooien zijn rond. Nu moet de jury zich beraadslagen: is Derek Chauvin (45) verantwoordelijk voor de dood van George Floyd (46)? In zijn slotpleidooi vroeg zijn advocaat de vrijspraak. Maar de openbare aanklager opperde: “Wat de beklaagde deed, was geen politiewerk. Het was een moord.” Volgt de jury die redenering? In Minnesota staan alvast vierduizend manschappen paraat om eventuele straatprotesten op te vangen.

Drie weken en 45 getuigenissen later is het proces rond de dood van George Floyd bijna afgelopen. De openbare aanklager en de verdedigingen hielden maandag hun slotpleidooi, nu moet de jury zich beraadslagen over de schuldvraag. Politieagent Derek Chauvin staat terecht voor doodslag, opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, of onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Hij riskeert tot 40 jaar cel.

De juryleden moeten unaniem tot een verdict komen, ze mogen zo lang als nodig beraadslagen achter gesloten deuren. En dat zou weleens érg lang kunnen duren. Er werd de juryleden gevraagd om een valiesje mee te brengen: als ze niet tot een consensus komen, mogen ze niet thuis gaan slapen. Tijdens de deliberaties moet alle contact met de buitenwereld vermeden worden, om beïnvloeding te voorkomen.

“9 minuten en 29 seconden”

Tijdens de slotpleidooien kwam aanklager Steve Schleicher eerst aan het woord. “Negen minuten en 29 seconden”, herhaalde hij meerdere malen, verwijzend naar de tijd dat Chauvin met zijn knie in de nek van Floyd zat. Hij was bij momenten zichtbaar kwaad en sprak met walging over de feiten en de beklaagde. Schleicher benadrukte dat dit een precedent kan zijn voor hoe de VS omgaat met politiegeweld jegens zwarte mensen. “Floyd zat gekneld tussen beenhaarde asfalt en de net zo harde mannen die hem vasthielden”, zei hij in zijn slotpleidooi dat bijna twee uur duurde. Chauvin heeft zijn badge en het hele politiewezen besmeurd. “Wat de beklaagde deed, was geen politiewerk. Het was een moord.”

Verdediging zaait twijfel

De doodsoorzaak was de centrale inzet van het proces: is Floyd overleden aan de gevolgen van Chauvins knie in zijn nek? Tijdens zijn slotpleidooi opperde Eric Nelson, de advocaat van Chauvin,dat dat op zijn minst twijfelachtig is. Eerder had hij al meermaals gepleit dat de zwakke gezondheid en het drugsgebruik van Floyd een rol gespeeld hebben in zijn overleden, maar volgens experten, voorgedragen door de aanklagers, was dat niet het geval. “Een gezonde persoon zou in deze omstandigheden ook overleden zijn”, stelde een longarts eerder tijdens het proces.

Maar Nelson probeerde opnieuw verwarring te zaaien onder de juryleden. Hij hamerde op het basisprincipe van Amerikaanse rechtspraak: zijn cliënt mag pas veroordeeld worden beyond a reasonable doubt, dus als de jury 100 procent zeker is van de schuldvraag. Hij vindt dat dat niet mogelijk is en dat de aanklagers er niet in geslaagd zijn de schuld van Chauvin te bewijzen.

Nog volgens Nelson handelde Chauvin “redelijk”. “Agenten zijn wezens van vlees en bloed die vergissingen kunnen begaan in immens stresserende situaties.” Eerder had onder anderen zijn politiechef getuigd dat het gebruikte geweld door Chauvin – de knie in de nek van een geboeide persoon plaatsen om deze in bedwang te houden – geen “geoorloofd of proportioneel geweld” is.

Intussentijd houdt de stad Minneapolis en bij uitbreiding de hele VS de adem in. Ruim vierduizend manschappen staan paraat. Activisten hebben al bij BBC, reporters van The New York Times en andere media aangegeven dat ze de straat zullen optrekken, ongeacht de uitkomst van het proces. Op verschillende plaatsen in de staat Minnesota betogen groepen om gerechtigheid te eisen voor Floyd en Daunte Wright. Die 20-jarige zwarte man werd vorige zondag doodgeschoten door een blanke politieagente nabij Minneapolis.