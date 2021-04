De val van Mourinho: is dit het einde van de Special One in de Premier League?

Geen Super League voor José Mourinho (58). Net nu bekend raakte dat ook Tottenham zal deelnemen aan de nieuwe half gesloten Europese competitie vliegt de Portugese coach buiten. The Special One had nochtans niet misstaan in de Super League. Maar wat het nog veel pijnlijker maakt: over vijf dagen moest Mourinho Tottenham in de finale van de Carabao Cup naar de eerste prijs sinds 2008 leiden.